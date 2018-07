Negen maanden na verkiezingen nieuwe regering in Tsjechië

De nieuwe regering is na zestien uur debatteren goedgekeurd met 105 stemmen voor en 91 tegen. Met de steun van de Communistische Partij heeft Babis een kleine meerderheid in het parlement.

Het debat voor de stemming over het kabinet duurde zo lang, omdat veel partijen het niet eens zijn met de invloed die de communisten door de gedoogsteun krijgen. Het wordt de eerste keer sinds 1989, toen het land nog deel uitmaakte van Tsjechoslowakije, dat de communisten over regeringsbeleid mee mogen praten.

Babis liet weten dat hij met zijn regering verder wil gaan om de economie van Tsjechië te stimuleren. Het land heeft de laagste werkloosheid van de hele Europese Unie en de economie groeit al jaren. Ook wil hij veel samen blijven werken met de andere EU-landen.

De Communistische Partij had gevraagd de steun aan de NAVO te verminderen, maar daar is Babis niet in mee gegaan.

Omstreden

De nieuwe Tsjechische premier is omstreden in eigen land. Babis is miljardair en heeft een groot zakelijk imperium, uitstrekkend van geneesmiddelen tot mediabedrijven. De controle daarover is niet meer in zijn handen, omdat hij de politiek in wilde.

Zijn tegenstanders beschuldigen hem echter van het verkleinen van de democratie in het land. Tijdens de stemming protesteerden veel Tsjechen buiten het parlementsgebouw tegen Babis.

Toen de premier naar buiten wilde gaan om met hen te praten, werd hij met een waterfles bekogeld en ging hij snel weer naar binnen.

In januari wilde Babis een kabinet met alleen zijn eigen partij vormen, maar daar kreeg hij niet genoeg steun voor in het parlement.

