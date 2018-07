Trump wil dat NAVO-bondgenoten meer investeren dan afgesproken 2 procent

Dat heeft Trump de NAVO-landen woensdag gevraagd tijdens de NAVO-top in Brussel, zegt een functionaris van het Witte Huis.

De bondgenoten spraken in 2014 in Wales af dat er in tien jaar gewerkt moet worden naar de tweeprocentsnorm. Sinds de afspraken zijn gemaakt, zijn de defensiebudgetten jaarlijks gestegen, maar nog lang niet alle partners halen de NAVO-norm. Slechts acht landen zitten dit jaar op die 2 procent.

Voor Trump is dat niet genoeg en moet de norm wat hem betreft naar 4 procent. De Verenigde Staten zitten zelf overigens op 3,5 procent. In de officiële slotverklaring van de eerste dag van de top is echter niets terug te vinden over een nieuwe norm. Volgens het Witte Huis gaat het niet om een formeel verzoek.

In de verklaring spreken alle 29 NAVO-leden uit zich volledig te committeren aan de afspraken van Wales.

Meer geld

Al voor aanvang van de NAVO-top was duidelijk dat president Trump meer verlangt van de bondgenoten. Hij vindt dat de VS opdraait voor de kosten van het militair bondgenootschap.

Premier Rutte is het met Trump eens dat er meer geld bij moet. Onder zijn leiding werd er eerder fors bezuinigd op de Nederlandse krijgsmacht. In het regeerakkoord is afgesproken dat er meer geld bij moet, maar het is niet voldoende. Met 1,35 procent zit Nederland onder de NAVO-norm en ook onder het NAVO-gemiddelde van 1,47 procent. Met de investeringen die gepland staan, zal Nederland de NAVO-norm in 2024 niet gaan halen.

Rutte lijkt echter niet van plan deze kabinetsperiode bij te plussen. "We moeten in 2020 opnieuw kijken naar de uitgaven", aldus de premier.

Duitsland

Trump opende de top door stevige verwijten te uiten in de richting van Duitsland. Volgens de Amerikaanse president zou Duitsland "totaal gecontroleerd" worden door Rusland. "Het land is een gevangene van Rusland", zei Trump. Hij verwees daarmee naar de aanleg van de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 die Russisch gas naar Duitsland moet transporteren.

Enkele uren na de uitspraken sprak Trump vervolgens lovende woorden over datzelfde Duitsland. "We hebben een heel goede relatie met de kanselier en een fantastische relatie met Duitsland."

'NAVO onmisbaar'

Hoewel de toon van Trump stevig is geweest in de weken in aanloop naar de top, blijkt na afloop van de eerste dag dat de Amerikanen nog altijd gecommitteerd zijn aan het militair bondgenootschap.

NAVO-chef Jens Stoltenberg merkte eerder op de dag nog op dat het "geen natuurwet" is dat de NAVO altijd zal blijven bestaan. Als het aan de Amerikaanse Senaat ligt, blijft de NAVO bestaan. In Washington stemden 97 senatoren voor een niet-bindende motie waarin steun wordt uitgesproken aan het bondgenootschap. Twee senatoren stemden tegen.

Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, benadrukte het belang van de NAVO, ook voor de VS. "De NAVO is onmisbaar. Het bondgenootschap is tegenwoordig net zo belangrijk als op enig ander punt in het verleden", aldus Ryan.