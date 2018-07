Macedonië komt na naamswijziging in aanmerking voor lidmaatschap NAVO

Voorwaarde is wel dat de inwoners van de kleine Balkanstaat later dit jaar in een referendum instemmen met de nieuwe naam Noord-Macedonië en alle nationale procedures doorlopen zijn. Het parlement in de hoofdstad Skopje is al akkoord.

Griekenland heeft zelf een regio met de naam Macedonië en heeft een naamswijziging als voorwaarde gesteld om de voormalige Joegoslavische republiek tot de militaire alliantie toe te laten. Athene en Skopje gingen een maand geleden akkoord met de naamswijziging.

Volgens NAVO-topman Jens Stoltenberg is het besluit een krachtig signaal dat de deur van de NAVO openstaat voor nieuwe leden. Het laatste land dat toetrad tot de NAVO was Montenegro, dat vorig jaar de 29e lidstaat werd.

Nederland

''Macedonië heeft belangrijke voortgang gemaakt, dat was ook de reden dat Nederland heeft ingestemd met het beginnen van de onderhandelingen’’, zei minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. ''Dat betekent wel dat ze nog meer voortgang moeten laten zien, op het gebied van de rechtsstaat en dat het een stabiel land is. Maar we kunnen deze stap nu wel zetten.''

''Het is moeilijk te voorspellen hoelang het gaat duren voordat Macedonië lid is, omdat wij als Nederland altijd van de lijn zijn dat je ook wel resultaten moet laten zien'', vervolgde de bewindsman. ''Je spreekt vertrouwen uit, en dan hoop je dat het snel gaat. Maar het kan geen garantie zijn dat het over twee jaar klaar is.’’

Blok wilde niet speculeren over de 31e lidstaat. Bosnië, Oekraïne en Georgië worden genoemd in de slotverklaring, maar zijn ''nog niet ver genoeg’’ om vervolgstappen te zetten.

