Fiat-personeel dreigt met staking om transfer Cristiano Ronaldo

Namens het personeel van de fabriek noemt de bond het 'onaanvaardbaar' dat er ongeveer 100 miljoen euro aan een voetballer wordt uitgegeven. ''Dat terwijl van de gewone werknemer al jarenlang offers worden verlangd.''

De staking moet in de avond van 15 juli beginnen en duren tot de ochtend van 17 juli. Het gaat om de fabriek in Melfi, in de zuidelijke provincie Potenza.

''Het is niet normaal dat één persoon in deze onderneming miljoenen verdient, terwijl de doorsnee werknemer halverwege de maand al door zijn geld heen is", stelt de vakbond. De bond eist van de familie Agnelli dat het de miljoenen in het bedrijf investeert.

De afgelopen week steeg het aandeel Juventus al flink dankzij de transferverhalen rond de voetballer. Voordat de geruchten begonnen, kostte één aandeel 66 cent. Nu kost een aandeel in de Juventus 90 cent.

De 33-jarige Ronaldo speelde de afgelopen negen seizoenen bij Real Madrid en werd vijf maal verkozen tot Wereldvoetballer van het Jaar.

