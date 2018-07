Opgepakte Iraanse diplomaat brein achter verijdelde aanslag volgens justitie

De Belgische autoriteiten arresteerden het echtpaar eind vorige maand in de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe.

De politie vond de springstof TATP en een ontstekingsmechanisme in de auto van het duo, twee Belgen van Iraanse afkomst. Ze zouden van plan zijn een aanslag te plegen tijdens een conferentie van een Iraanse oppositiepartij met 25.000 deelnemers.

De Duitse politie pakte later diplomaat A. op in Beieren. Hij beschikt weliswaar over een diplomatieke status, maar die beschermt hem alleen in Oostenrijk tegen strafvervolging. De Duitse justitie maakte woensdag bekend dat A. het aangehouden echtpaar zou hebben aangestuurd en van explosieven hebben voorzien.

De 46-jarige diplomaat zou bovendien hebben gewerkt voor het Iraanse ministerie van Inlichtingen, dat Iraanse oppositiegroepen bestrijdt in binnen- en buitenland. België had een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de man, die nu in Duitsland wordt verdacht van spionage en het aanzetten tot moord.