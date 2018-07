Tweede dode na vliegtuigcrash Zuid-Afrika, Nederlanders uit ziekenhuis

Het tweede dodelijke slachtoffer is een Zuid-Afrikaan die aanwezig was in het gebouw waarop het vliegtuig dinsdag is neergestort. Dat laat Peter Mashaba van de South African Civil Aviation Authority (SACAA) woensdag weten. Deze dienst onderzoekt het ongeluk bij Pretoria.

Volgens Zuid-Afrikaanse media zijn er in het beschadigde gebouw nog eens tien gewonden gevallen. In het toestel, dat naar het Nederlandse luchtvaartmuseum Aviodrome zou gaan, zaten negentien personen. De toestand van twee personen is kritiek, meldt Aviodrome.

Kort na het ongeval werd bekend dat één inzittende van het vliegtuig was overleden. Aviodrome meldt nu dat het om een Zuid-Afrikaanse technicus gaat, maar de SACAA kan nog niets over de identiteit en nationaliteit van deze persoon zeggen.

Lelystad

Het neergestorte vliegtuig, een Convair 340 uit 1954, is eerder door de Zuid-Afrikaanse eigenaar geschonken aan Aviodrome. Na de nodige technische werkzaamheden zou het toestel deze zomer dwars door Afrika en Europa naar de nieuwe thuisbasis op Lelystad Airport vliegen.

De drie Nederlandse passagiers zijn medewerkers van Aviodrome. Aan boord zaten verder ervaren piloten uit Australië en Zuid-Afrikaanse technici. Rond 12 juli zou het vliegtuig beginnen met de vlucht richting Nederland.

Het vliegtuig, een tweemotorig toestel met klassieke stermotoren, is vlak na het opstijgen neergestort. Op beelden is te zien dat er rook uit een van de motoren komt.

De SACAA doet met een team van zes mensen onderzoek naar het ongeluk. Mashaba verwacht binnen een maand met een eerste rapport te komen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!