Celstraffen voor mijnramp Turkije die meer dan driehonderd levens kostte

De rechtbank heeft de algemeen directeur en technisch directeur van Soma Holding veroordeeld tot de zwaarste straffen: 22 jaar cel.

In de mijn is destijds na een explosie brand uitgebroken. Honderden kompels zijn daarbij om het leven gekomen. Het ging om het grootste industriële ongeluk in de recente geschiedenis van Turkije. Critici verwijten de autoriteiten eerdere klachten over de veiligheid in de mijn te hebben genegeerd.

Soma Holding ontkende dat sprake was van nalatigheid. Toch heeft de rechtbank in totaal veertien medewerkers veroordeeld, onder wie vijf topmensen. Van de in totaal 51 verdachten zijn 37 vrijgesproken.