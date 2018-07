Door zenuwgas vergiftigde man in Amesbury is buiten levensgevaar

Het ziekenhuis van Salisbury, waar de Brit wordt behandeld, heeft dit woensdag laten weten. De man is op 30 juni in aanraking gekomen met het zenuwgas novichock. Ook zijn 44-jarige partner is vergiftigd. Zij is zondag overleden.

Een directeur van het ziekenhuis heeft dinsdag al bekendgemaakt dat het beter ging met de man. Zijn toestand was kritiek, maar gestabiliseerd en hij was weer bij bewustzijn. De directeur meldt dat de gezondheid van het slachtoffer in de nacht van dinsdag op woensdag veel voortuitgang heeft geboekt. De artsen zeggen optimistisch te zijn over zijn herstel.

De politie is een groot moordonderzoek gestart naar het incident met novichock. Het zenuwgas werd eerder gebruikt bij de aanslag op de Russische oud-spion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia in Salisbury. De Britse autoriteiten houden Rusland verantwoordelijk voor deze aanval. Bij het nieuwe incident met novichock zegt de politie rekening te houden diverse scenario's.

Rechercheurs hebben geen bewijs dat de twee Britten vóór hun vergiftiging in Salisbury zijn geweest. Wel is zeker dat de vrouw een met novichock besmet voorwerp heeft aangeraakt. Hoewel het om hetzelfde zenuwgas gaat als bij de aanval op de Skripals, weten de autoriteiten niet of het gif afkomstig is van dezelfde producent.

