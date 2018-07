Thaise jongens in goede gezondheid na reddingsactie van drie dagen

In het kort Alle twaalf jongens en hun trainer in goede gezondheid na redding

Team kwam op 23 juni vast te zitten in de Thaise grot wegens stijgend water

Operatie dinsdag voltooid met redding volledige team

Drie uur na laatste redding begaven de pompen het

Een reddingsduiker kwam om het leven tijdens de reddingsoperatie

Dat heeft een medewerker van het Thaise ministerie van Gezondheid woensdagochtend bekendgemaakt.

Een aantal jongens in de eerste geredde groep heeft in de grot een infectie opgelopen. "De jongens met infecties krijgen tenminste zeven dagen medicijnen toegediend", aldus de medewerker. "De laatste röntgenfoto's zien er al stukken beter uit dan de eerste foto's." De jongens hebben inmiddels geen koorts meer.

Met de andere jongens gaat het ook goed, zegt de medewerker. "De jongens die als laatst zijn gered, hebben geen lage lichaamstemperatuur. De tweede groep ziet er ook gezond uit, bij hen zijn geen ziektes aangetroffen."

Ook lijken de voetballers niet veel stress te hebben gehad in de weken dat ze vastzaten. De duikers die betrokken waren bij de reddingsactie worden ook grondig onderzocht in het ziekenhuis.

Kapotte pomp

Drie uur nadat de laatste jongens op dinsdag waren gered, begaf een van de pompen het. De pompen werden gebruikt om het water in de grot zo laag mogelijk te houden, schrijft The Guardian.

De jongens en de trainer waren toen al de grot uit, maar meerdere duikers en andere reddingswerkers nog niet. Sommigen waren nog op 1,5 kilometer diepte in de grot. Iedereen die nog in de grot was, wist er ook veilig uit te komen.

Verrast

De tieners en hun voetbalcoach brachten op 23 juni een bezoek aan de grot Tham Luang in het noorden van Thailand. De groep werd tijdens het bezoek verrast door een grote regenbui. Het snel stijgende waterpeil zorgde ervoor dat ze niet meer weg konden komen.

Er werd vervolgens een grote zoektocht opgezet en na negen dagen hebben duikers de jongens levend aangetroffen in de grot. Vanwege het stijgende waterpeil was de reddingsoperatie erg complex. De negentig betrokken duikers hadden bovendien te maken met een complex grottenstelsel met duisternis en nauwe doorgangen.

Langs de route zijn duiklijnen gebruikt. Bij de redding is iedere jongen vergezeld door twee duikers. De eerste jongens zijn zondag uit hun benarde positie gehaald. Op maandag en dinsdag is de rest gered. Meer dan duizend Thaise militairen hebben bij de reddingsoperatie geholpen.

De reddingsactie heeft een van de duikers het leven gekost. Vorige week is een Thaise duiker in de grot omgekomen. De man had luchtflessen afgeleverd bij het voetbalteam en kwam op de terugweg zonder perslucht te zitten. Hij is dinsdag begraven.

