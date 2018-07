Vicevoorzitters partij Britse premier May stappen op om plannen Brexit

May zag de afgelopen dagen ook al twee prominente politici opstappen. De Brexit-minister en minister van Buitenlandse Zaken besloten terug te treden, omdat ze het niet eens zijn met het Brexit-voorstel dat de premier aan de Europese Unie (EU) wil voorleggen.

Bradley zegt in zijn ontslagbrief dat hij de koers van May niet kan verdedigen tegenover de mensen in zijn kiesdistrict, waar 71 procent van de kiezers voor een Brits vertrek uit de EU stemde. Caulfield zegt sinds afgelopen vrijdag gebeld te zijn door veel kiezers die de koers van de premier niet steunen.

Het vertrek van de twee van de negen vicevoorzitters van de conservatieven is een nieuwe klap voor May. Haar partij is verdeeld over wat de uitkomst moet zijn van de onderhandelingen over de toekomstige relatie met de EU en heeft bovendien geen meerderheid in het Britse parlement, waar de Tories gedoogsteun krijgen van de Noord-Ierse DUP.

