Toestand van door zenuwgas vergiftigde man in Amesbury stabiel

Dit heeft het ziekenhuis van Salisbury bekendgemaakt. De man wordt daar sinds zijn vergiftiging behandeld. Ook zijn 45-jarige partner belandde door het zenuwgas in het ziekenhuis. De vrouw overleed zondag.

De Britse autoriteiten hebben vastgesteld dat de vrouw een met het zenuwgas novichock besmet voorwerp heeft aangeraakt. Om wat voor voorwerp het gaat, is nog niet bekend. Ook bij de aanslag op het leven van de Russische oud-spion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia werd novichock gebruikt.

Onderzoek

Rechercheurs van de Britse politie kunnen niet met zekerheid zeggen dat het zenuwgas dat is gebruikt bij het incident in Amesbury, hetzelfde gif is als bij de aanval op de Skripals. Ze hebben verder geen aanwijzingen gevonden dat de twee nieuwe slachtoffers vóór hun vergiftiging in Salisbury waren. In deze plaats, nabij Amesbury, vond het incident met vader en dochter plaats.

Het is onbekend wie verantwoordelijk is voor de nieuwe vergiftiging. De autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk houden rekening met verschillende scenarios. Bij de zenuwgasaanval op de Skripals gaven de Britten Rusland de schuld. Moskou ontkent bij beide incidenten betrokken te zijn.

De politie is na de dood van de vrouw een moordonderzoek gestart. Rechercheurs van de antiterrorisme-eenheid hebben de leiding op zich genomen. In totaal zijn zo'n honderd rechercheurs betrokken bij het onderzoek naar het incident in Amesbury.

