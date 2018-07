Toestel Aviodrome crasht in Zuid-Afrika met drie Nederlanders aan boord

Het vliegtuig is neergestort bij de luchthaven van Wonderboom, ten noorden van Pretoria. Het precieze aantal slachtoffers is nog niet bekend.

Een woordvoerder van het Aviodrome meldt dat drie Nederlandse werknemers in het toestel zaten. Zij raakten lichtgewond en werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht.. De piloten kwamen uit Australië en verder zaten er Zuid-Afrikaanse technici in het vliegtuig.

De gewonden werden ter plekke behandeld door de hulpdiensten. De mensen die er het slechtst aan toe zijn, werden per helikopter naar het ziekenhuis overgebracht.

''Uit de eerste meldingen blijkt dat ongeveer twintig mensen verwondingen hebben opgelopen'', meldt hulpverleningsdienst ER24. De verwondingen zouden uiteenlopen van licht tot zeer ernstig. Het Zuid-Afrikaanse News24 bericht dat de piloot er slecht aan toe zou zijn. Hij zit volgens hulpverleners nog steeds vast in de cockpit.

​Testvlucht

Aviodrome zegt "ontzettend geschrokken" te zijn. Volgens het luchtvaartthemapark in Lelystad stortte de Convair neer tijdens een testvlucht. De Zuid-Afrikaanse hulpdiensten hebben hier nog niets over naar buiten gebracht.

Het gaat om een Convair C340, een tweemotorig toestel met klassieke stermotoren. Het toestel was al gespoten in de kleuren van Martin's Air Charter, de eerdere naam van Martinair. Ook de KLM heeft dit type toestel in het verleden in gebruik gehad.

Martinair betuigt zijn medeleven aan de bemanning, passagiers en betrokkenen van de vliegtuigcrash. KLM, de moedermaatschappij van Martinair, benadrukt wel dat het niet gaat om een toestel van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij.

Route

De gecrashte Convair C340 uit 1954 was door Rovos Rail, de Zuid-Afrikaanse eigenaar, geschonken aan luchtvaartmuseum Aviodrome. Na de nodige technische werkzaamheden zou het historische toestel deze zomer dwars door Afrika en Europa vliegen naar haar nieuwe thuisbasis Aviodrome op Lelystad Airport.

Rond 12 juli zou het vliegtuig starten met de vlucht vanuit Zuid-Afrika. Aangezien de Convair geschikt is voor voornamelijk korte en middellange afstanden, zouden er op weg naar Nederland diverse tussenstops zijn. De route was gepland vanuit Zuid-Afrika via Zambia, Oeganda, Soedan, Egypte, Kroatië en Oostenrijk naar Lelystad. Een ervaren crew zou het toestel vliegen.

