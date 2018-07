Hoe een voetbalteam uit een Thaise grot werd gered

De negen dagen durende zoektocht en de daaropvolgende reddingsactie ging niet zonder slag of stoot. Hoe is het de Thaise marine gelukt om het voetbalteam Wild Boars en de trainer uit de ondergelopen grot te halen?

De jongens, in de leeftijd van 11 tot 16 en hun 25-jarige trainer gingen zondag 23 juni de grot in. Ze werden overvallen door een plotselinge regenbui en konden de grot niet meer uitkomen. Lange tijd werd gevreesd voor hun leven. Het grottenstelsel is complex en alleen voor ervaren duikers te betreden. Bovendien zat het weer niet mee: aanhoudende regenbuien zorgden voor een stijgend waterpeil en bemoeilijkten de zoektocht.

Vorige week maandag kwam het verlossende woord: alle twaalf de jongens en hun trainer zijn na een zoektocht van negen dagen levend in de grot gevonden. Ze konden zichzelf in leven houden door water te drinken dat van de stalactieten droop. De temperaturen waren goed: tussen de 20 en 25 graden. Duikers brachten voedsel en isolatiedekens naar de jongens.

'Echte werk'

Euforie bij de ouders, want veel hadden al een hard hoofd in een goede afloop. Maar dan volgt pas het echte werk: hoe konden de jongens uit de grot worden gered? Meerdere opties werden op tafel gelegd. Een tunnel boren zou gevaarlijk zijn, de kans bestond dat de grotten instortten. Bovendien was de precieze locatie van de jongens moeilijk vast te stellen.

Een andere optie: wachten tot het Thaise regenseizoen afliep, pas over vier maanden. Met het zakkende waterpeil hoefden de jongens niet te duiken, en konden ze gewoon lopend de grot verlaten. Maar ook dit scenario was niet zonder risico’s.

Er kwam ook hulp uit Nederland: de directeur van het pompbedrijf Van Heck reisde naar Thailand, nadat de Thaise autoriteiten het bedrijf om hulp hadden gevraagd. In Nederland werd de bouw van een speciale pomp al voorbereid. Dat bleek achteraf niet nodig; Nederland is niet om hulp gevraagd, zei premier Mark Rutte. Rutte benadrukte dat Thailand al van meerdere landen hulp had ontvangen, waaronder Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. ''Ze hebben uit Amerika een heel team van specialisten, die zitten al in de regio. Maar als Thailand belt, zijn we meteen beschikbaar'', voegde Rutte eraan toe.

Ook Elon Musk probeerde Thailand met zijn expertise hulp te bieden: hij ontwikkelde een duikboot waar precies één kind zou inpassen. Hij reisde naar Thailand om zijn nieuwste uitvinding persoonlijk af te leveren. De Thaise marine had zijn hulp echter 'op vriendelijke manier' afgewezen, melden The Guardian en ABC.

"Zijn technologie is goed en geavanceerd, maar niet praktisch voor deze missie." Musk keerde daarna terug naar huis en liet de duikboot in Thailand achter, 'mocht het nodig zijn'.

Brieven

Al snel nadat de eerste duikers bij het team arriveerden, kwamen de eerste videobeelden van de jongens waarop ze lachend en zwaaiend te zien waren. Er werd geprobeerd om een telefoonverbinding te maken, zodat de ouders konden bellen met hun zonen, maar de telefoon viel tijdens het duiken in het water. Wel konden de ouders brieven van hun jongens ontvangen. De jongens meldden hun ouders zich geen zorgen te maken, ze gaven door wat ze wilden eten, en vertelden hun leraren vooral niet te veel huiswerk op te geven als ze uit grot zouden zijn.

"Mama en papa, maak je geen zorgen over mij, het gaat goed. Vertel mijn broer om me gefrituurde kip te brengen", schreef de elfjarige Titan.

De coach bood in een brief zijn excuses aan de ouders aan. "Ik beloof goed voor ze te zorgen." Vanuit de ouders kwam weinig wrok naar de coach: "Niemand is boos op je, iedereen begrijpt je. Geef jezelf niet de schuld", schreven de ouders in een gezamenlijke brief.

Reddingsactie begint

Uiteindelijk werd besloten, half gedwongen door de aanhoudende regen, om de jongens uit de grot te halen. Verschillende journalisten meldden dat de tijd dringt: Afgelopen weekend werd gemeld dat de regen zo heftig zou zijn dat de reddingswerkers nog maar een paar dagen zouden hebben om het team te bevrijden. Gevreesd werd dat het water te snel zou oplopen.

Een team van negentig duikers begon zondag aan de enorme reddingsoperatie; veertig Thaise duikers en vijftig buitenlanders deden mee. Onder hen ook de Belgische Ben Reymenants. Reymenants noemde de reddingsoperatie in de NU.nl Dit wordt het nieuws-podcast "zeer risicovol". "Je hebt geen draaiboek voor dit soort dingen."

"Er zijn vrij heftige stromingen en het zicht is heel slecht. Er zijn passages bij die slechts zestig centimeter in diameter zijn, dus dat is kruipen. Het is moeilijk om kinderen die niet kunnen duiken, en sommigen die niet eens kunnen zwemmen, er zo uit de leiden", aldus de duiker. "Het is echt een labyrint met veel gangen, en het is heel makkelijk om te verdwalen."

De duikers legden op de route een touw aan, waarmee de jongens hun pad makkelijker konden afleggen. Bij de route naar buiten werden per persoon twee duikers ingezet. De jongens werden uitgerust met een persluchttank en een duikmasker dat hun gezicht volledig bedekt.

Als het pad nauw werd, werd de persluchttank van de rug gehaald. Die route van de kamer waar de jongens zaten tot de zogenoemde derde kamer, die niet onder water staat, is zo’n twee tot drie kilometer. De route naar de derde kamer duurde drie of vier uur. Er werd voor gekozen eerst de jongens die in de beste staat zijn naar buiten te halen.

Ziekenhuis

Nadat bekend werd dat de twaalfde jongen en de coach uit de grot zijn bevrijd, stroomden de felicitaties vanuit de hele wereld binnen. De ouders, die al dagen bij de ingang van de grot kampeerden, werden vermoedelijk niet ingelicht over welke jongens de grot uit waren. De moeder van de veertienjarige Mongkhol moest op sociale media lezen dat haar zoon bevrijd was. "Ik las alleen maar zijn naam, Mongkhol, en ik was blij genoeg", aldus de vrouw tegen The Guardian.

Eenmaal boven was voor elke jongen en voor de trainer een eigen medisch team aanwezig. Na de eerste behandeling ter plaatse werden de jongens en de trainer per ambulance en helikopter naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht.

Uit de onderzoeken in het ziekenhuis blijkt dat het relatief goed gaat met de eerste geredde jongens: ze blijven nog in quarantaine, omdat gevreesd wordt voor infecties. Twee van de jongens hebben een kleine longontsteking en hun temperaturen zijn nog laag. Enkele ouders hebben hun zonen al mogen zien, maar dan wel achter glas.

Duiker

Het goede nieuws krijgt op de dag van de redding echter nog een zwart randje: de Thaise duiker die vrijdag in de grot overleed, Saman Kunan, werd dinsdag begraven. Hij was al gepensioneerd bij de Thaise marine maar bood vrijwillig aan om te helpen bij de reddingsactie. Onderweg naar de jongens kwam hij zonder luchtflessen te zitten en overleed. Reanimatiepogingen van collega’s mochten niet baten.

De duiker wordt aangehaald als de echte held van de reddingsactie. Zo herdenkt het Thaise leger, vlak na de redding, de duiker. "De jongens zijn bevrijd, je kan nu pas echt rusten in vrede. We weten zeker dat je de jongens vanaf boven zult zien opgroeien als goede mannen."