Alle twaalf jongens en trainer na zeventien dagen gered uit Thaise grot

Dinsdag zijn de laatste vier jongens, in de leeftijd van elf tot zestien jaar, en hun 25-jarige trainer uit de grot gehaald. Op zondag en maandag zijn al acht jongens bevrijd.

Vorige week maandag werd het team door duikers na negen dagen levend gevonden. Drie duikers en een arts zitten al enkele dagen in de grot om hulp te bieden aan de jongens. Zij komen er waarschijnlijk later op dinsdag uit.

De geredde jongens en de trainer zijn met een ambulance en een helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt. Alle eerder geredde jongens hebben mogelijk infecties opgelopen. Ze zitten in quarantaine. De mogelijke infecties kwamen naar voren tijdens een uitgebreid onderzoek dat in het ziekenhuis is uitgevoerd. Enkelen hebben een lage temperatuur en twee jongens hebben een kleine longontsteking opgelopen.

De jongens moesten bij het verlaten van de grot een zonnebril dragen, omdat hun ogen niet meer gewend waren aan de zon. De jongens zouden wel gewoon kunnen rondlopen en hebben geen problemen meer met hun zicht.

Ze moeten minimaal een week ter observatie in het ziekenhuis blijven. De jongens die zondag zijn gered, hebben hun families gezien. Er zat wel een glazen muur tussen hen in. De geredde jongens willen graag weer gewone maaltijden eten, maar dat mag nog niet. Voorlopig eten ze makkelijk verteerbaar eten.

De jongens bleken zich in leven te hebben gehouden door water te drinken dat van de stalactieten droop. De omstandigheden in de grot waren relatief goed; er was genoeg zuurstof en de temperatuur lag tussen de 20 en 25 graden.

Grottenstelsel

De tieners en hun voetbalcoach brachten een bezoek aan de grot Tham Luang in het noorden van Thailand. De groep werd tijdens het bezoek verrast door een grote regenbui. Het snel stijgende waterpeil zorgde ervoor dat ze niet meer weg konden komen.

In totaal waren negentig duikers betrokken bij de reddingsoperatie. De veertig Thaise en vijftig buitenlandse duikers hadden te maken met een complex grottenstelsel met duisternis en nauwe doorgangen. Langs de route zijn duiklijnen gebruikt. Bij de redding is iedere jongen vergezeld door twee duikers.

Vorige week kwam een Thaise duiker in de grot om het leven. De man had luchtflessen afgeleverd bij het voetbalteam en kwam op de terugweg zonder perslucht te zitten. Hij is dinsdag begraven.

