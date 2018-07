Reddingsploegen halen negende en tiende jongen uit Thaise grot

Dat meldt de coördinator van de missie dinsdag. De negende en tiende jongen werden na zijn bevrijding op een stretcher naar het ziekenhuis gebracht.

Negentien duikers zijn rond 5.00 uur Nederlandse tijd de grot weer ingegaan. Het resterende drietal zit al sinds 23 juni in de grot.

Het is de derde fase van de reddingsoperatie. Zondag zijn vier jongens bevrijd en maandag nog eens vier. "We hopen dat we vandaag sneller zijn of in ieder geval net zo snel zijn als eerder", aldus de coördinator.

De grotduikers waren maandag ruim twee uur sneller dan een dag eerder. Het stijgende waterpeil bemoeilijkt de reddingsactie echter. Regenwater van de aanhoudende moesson sijpelt door de kalkstenen de grot in.

Infectie

Het Thaise ministerie van Gezondheid heeft laten weten dat alle jongens die zondag en maandag uit de grot zijn gered mogelijk infecties hebben opgelopen. De mogelijke infecties kwamen naar voren tijdens een uitgebreid onderzoek dat in het ziekenhuis is uitgevoerd. De jongens ondergingen röntgen- en bloedonderzoek. Twee hebben een longontsteking.

Verder zijn de jongens gezond, aldus de minister. Ze kunnen gewoon rondlopen en hebben geen problemen met hun zicht. Ze moeten minimaal een week ter observatie in het ziekenhuis blijven. De jongens hebben hun families gezien, maar er zat wel een glazen muur tussen. Ze zitten nog in quarantaine.

Gevaarlijk

In totaal zijn negentig duikers betrokken bij de reddingsoperatie. De veertig Thaise en vijftig buitenlandse duikers hebben te maken met een complex grottenstelsel met duisternis en nauwe doorgangen.

Zelfs voor zeer ervaren duikers is de tocht vanaf de ingang naar de plek van de jongens erg uitputtend. Langs de route lopen duiklijnen. Bij de redding wordt iedere jongen vergezeld door twee duikers.

Dat de route gevaarlijk is, bleek vorige week toen een Thaise duiker in de grot om het leven is gekomen. De man had luchtflessen afgeleverd bij het voetbalteam en kwam op de terugweg zonder perslucht te zitten.

