China zet ambtenaren vast die milieuovertredingen hebben genegeerd

De ambtenaren hebben zich daarmee niet hardgemaakt voor een belangrijk speerpunt in het beleid van president Xi Jingping.

In totaal zijn 4.300 regionale ambtenaren in staat van beschuldiging gesteld. Bijna vijfhonderd van hen zijn veroordeeld tot een celstraf. De rest krijgt een flinke boete, heeft het ministerie van Milieu bekendgemaakt.

De centrale overheid heeft in de afgelopen maanden onderzocht of duizenden oude milieuovertredingen inmiddels waren afgehandeld. Dit bleek in veel gevallen niet zo te zijn.

Staalfabrieken

Veel van de overtredingen zijn begaan in de provincies Hebei en Jiangsu. Daar zijn veel staalfabrieken.

China heeft in de laatste jaren meer last gekregen van de gevolgen van de grootschalige milieuvervuiling in het land. Veel grote steden hebben regelmatig last van smog.

