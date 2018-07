Alle geredde Thaise jongens hebben mogelijk infecties opgelopen

De mogelijke infecties kwamen naar voren tijdens een uitgebreid onderzoek dat werd uitgevoerd nadat de jongens in het ziekenhuis aankwamen. Op een röntgenfoto zagen de dokters iets dat mogelijk een infectie kan zijn en uit de bloedtests bleek hetzelfde.

Verder zijn de jongens gezond, volgens de minister. Ze kunnen gewoon rondlopen en hebben geen problemen met hun zicht. Ze moeten minimaal een week in het ziekenhuis blijven ter observatie.

De eerste vier jongens die zijn gered waren tussen de veertien en zestien jaar oud, de twee groep was tussen de twaalf en veertien jaar oud.

De acht geredde jongens willen graag weer echte maaltijden eten, maar dat mag nog niet. Voorlopig eten ze makkelijk verteerbaar eten. De minister zegt dat de jongens hongerig zijn.

De jongens hebben hun families alweer gezien, maar omdat ze nog in quarantaine zitten, zat er een glazen muur tussen.

Zondag en maandag zijn acht van de dertien jongens bevrijd die vastzaten in de Tham Luang grot. In de grot zijn de jongens geen dieren tegengekomen, zegt de minister.

Reddingsactie

Duikers maken zich dinsdagochtend klaar voor mogelijk de laatste reddingsactie om de laatste vierThaise jongens en hun voetbaltrainer uit de grot te krijgen waarin ze al bijna drie weken vastzitten.

Duikers hopen dat dit de laatste keer is dat ze de grot in moeten, omdat de zware regenval de werkzaamheden bemoeilijkt. Het is volgens de leider van de operatie belangrijk dat iedereen dinsdag wordt gered.

De BBC meldt dat er zelfs al duikers de grot in zijn gegaan.

De afgelopen twee dagen stond het water nog niet zo hoog dat de volledige afstand van vier kilometer gedoken moest worden. Grote delen konden te voet worden afgelegd door de jongens.

Elon Musk

Eigenaar van automerk Tesla Elon Musk was dinsdag ook aanwezig bij de grot. Hij had eerder aangeboden de jongens te willen redden met een kleine onderzeeër. Musk had het onderwatervoertuig meegenomen en zei dat het gebruikt kon worden als het nodig is.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino had het voetbalteam uitgenodigd om zondag de finale van het WK voetbal bij te wonen. Dat lijken de jongens niet te gaan redden, omdat ze dan nog in het ziekenhuis liggen.

Uitputtend

Negentig duikers zijn betrokken bij het plan om de jongens uit de grot te halen. De veertig Thaise en vijftig buitenlandse duikers hebben te maken met een complex grottenstelsel met duisternis en nauwe doorgangen.

Zelfs voor zeer ervaren duikers is de tocht vanaf de ingang naar de plek van de jongens erg uitputtend. Langs de route lopen duiklijnen. Bij de redding wordt iedere jongen vergezeld door twee duikers.

Dat de route gevaarlijk is, bleek vorige week toen een Thaise duiker in de grot om het leven is gekomen. De man had luchtflessen afgeleverd bij het voetbalteam en kwam op de terugweg zonder perslucht te zitten.

