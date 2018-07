Trump draagt conservatieve rechter voor als kandidaat Hooggerechtshof

Kavanaugh staat bekend als conservatieve rechter. De verwachting was al dat Trump voor een conservatieve rechter zou kiezen.

"In de juridische wereld staat hij bekend als rechter onder rechters", aldus Trump. "Niemand in de Verenigde Staten is meer geschikt en niemand verdient het meer dan rechter Kavanaugh."

De rechter is nu nog werkzaam bij het Hof van Beroep in Washington DC.

Geen regels

Kavanaugh staat bekend als een tegenstander van regels die het handelen van grote bedrijven aan banden leggen. Hij is ook tegen het opleggen van extra regels als het gaat om milieuvervuiling, hoewel hij geen ontkenner is van de opwarming van de aarde.

De keuze van een nieuwe rechter in het Hooggerechtshof kan verregaande gevolgen hebben voor de Amerikaanse rechtspraak de komende decennia. Rechters in het hof worden voor het leven gekozen. Met de komst van Kavanaugh wordt de meerheid van het hof conservatief.

Vertragen

De senaat moet de benoeming overigens nog goed keuren. Op dit moment hebben de Republikeinen de meerderheid in de senaat. Maar dit kan veranderen na de verkiezingen in november. Toen president Barack Obama nog in het Witte Huis zat, wisten de Republikeinen een benoeming van een nieuwe liberale rechter te rekken tot de presidentsverkiezingen.

De voordracht van Kavanaugh leidde maandag direct tot felle kritiek van diverse belangengroeperingen. Een belangrijke milieulobbyist noemde Kavanaugh "een extra ideoloog die meerdere malen heeft bewezen een vijand van het gezonde verstand te zijn".

Meerderheid

De gesprekken met leden van de Senaat beginnen dinsdag, zei Kavanaugh tijdens de persconferentie. Pas na de zomer neemt de Senaat een beslissing over zijn aanstelling.

Hij vervangt de 81-jarige Kennedy die aan het einde van de maand met pensioen gaat. Kennedy is ook een conservatief, maar stemt op bepaalde onderwerpen vaak mee met meer liberale ideeën.

