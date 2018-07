Deadline herenigen kinderen en ouders in VS in sommige gevallen uitgesteld

Dat heeft een advocaat van het Witte Huis laten weten aan de rechter die deze opdracht had opgelegd. Het gaat om honderd immigrantenkinderen.

Het gaat de overheid slechts lukken om de helft van deze groep uiterlijk dinsdag te herenigen. De rechter in San Diego besloot dat de kinderen onder de vijf vóór 10 juli moesten zijn herenigd met hun ouders.

Dit besluit kwam nadat de Amerikaanse president Donald Trump de regels introk om de kinderen en ouders te scheiden. De tweeduizend oudere kinderen moeten over twee weken weer bij hun ouders zijn.

Het besluit van de rechter volgde op weken van hevige protesten in binnen- en buitenland over de nieuwe zerotolerancemaatregel van de regering Trump. Volgens een nieuw decreet is elke illegaal die het land binnenkomt direct een crimineel en zouden ouders en kinderen gescheiden mogen worden.

De kinderen werden in kooien en desolate opvangcentra gestopt. De beelden die hiervan over de wereld gingen, leidden tot woedende reacties.

Geen informatie

Het lukt de overheid niet ouders en kinderen te verenigen, want van veel gevallen is geen goede informatie voorhanden. Sommige ouders zijn gedeporteerd, omdat zij een strafblad zouden hebben. Ook zouden ouders zijn teruggestuurd, omdat zij niet zouden kunnen bewijzen dat zij kinderen bij zich hadden toen zij de grens overstaken.

Mensenrechtenorganisatie ACLU, die de zaak had aangespannen, stelde in een reactie dat de Amerikaanse overheid met het gedraal en de excuses een juridisch bevel negeert. ''Het is zorgwekkend dat de overheid de informatie niet bezit om ouders en kinderen die zij zelf heeft gescheiden weer bij elkaar te brengen'', aldus de advocaat van de groep. Ook trekt hij de cijfers van de overheid in twijfel over het aantal kinderen onder de vijf jaar dat is gescheiden van de ouders.

