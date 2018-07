Reddingsactie grot Thailand tijdelijk gestaakt, nog vijf vast in grot

In totaal zijn acht jongens uit de grot gehaald. Maandag zijn vier jongens uit de grot gehaald en per helikopter en ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

Zondag werden al vier jongens gered. De jongens zouden in quarantaine in het ziekenhuis liggen. Ze zouden in goede gezondheid zijn, maar de artsen vrezen voor besmettingen, omdat ze iets verzwakt zijn.

Er is voor gekozen om de jongens die in de beste toestand verkeren als eerst uit de grot te halen. Het lot van de 25-jarige voetbalcoach is niet bekend, omdat de autoriteiten de identiteit van de geredde jongens niet bekendmaken. Hij zit waarschijnlijk nog vast in de grot.

Het hoofd van de reddingsoperatie zegt maandag dat het goed gesteld is met de overige vijf in de grot. Het is nog niet zeker of zij dinsdag allemaal worden bevrijd. Het plan van het duikteam is erop gericht om dinsdag vier mensen te bevrijden.

De reddingsactie werd maandag hervat, nadat er op de route luchtflessen zijn geplaatst. De luchtflessen worden weer opnieuw op de route gelegd.

Afgelopen nacht heeft het flink geregend en volgens de weerberichten zal ook de komende dagen veel regen vallen. Volgens autoriteiten ter plaatse is het waterniveau in de grot maandag echter "gunstig". De jongens zouden maandag grote stukken hebben gelopen in plaats van gedoken.

Duikers

Negentig duikers zijn betrokken bij de reddingsoperatie. De veertig Thaise en vijftig buitenlandse duikers hebben te maken met een complex grottenstelsel met duisternis en nauwe doorgangen. Langs de route lopen duiklijnen. Bij de redding wordt iedere jongen vergezeld door twee duikers.

Dat de route gevaarlijk is, bleek vorige week toen een Thaise duiker in de grot om het leven is gekomen. De man had luchtflessen afgeleverd bij het voetbalteam en kwam op de terugweg zonder perslucht te zitten.