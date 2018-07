Niet duidelijk of zenuwgas Amesbury zelfde was als gas bij aanval op Skripal

Eerste testresultaten blijkt dat de twee Britten die vorige week met novichock in aanraking zijn gekomen met hun handen een voorwerp hebben aangeraakt. Om wat voor voorwerp het gaat, is nog niet bekend. Een van hen, een 44-jarige vrouw, is daarbij overleden. Een 45-jarige man ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De politie heeft geen bewijs dat de twee slachtoffers voor de vergiftiging in Salisbury zijn geweest. Dat is de plaats waar de Skripals in aanraking zijn gekomen met novichock. Amesbury ligt wel in de buurt van Salisbury.

In tegenstelling tot de aanslag op de Skripals, wijst het Verenigd Koninkrijk ditmaal niet Rusland aan als schuldige. Er wordt rekening gehouden met verschillende scenario's. De politie heeft een moordonderzoek geopend. Hiervoor wordt onder meer het lichaam van de overleden vrouw onderzocht.

