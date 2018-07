Duikers hervatten reddingsactie achtergebleven jongens in Thaise grot

Dat melden Thaise autoriteiten maandag. De reddingsoperatie in de Tham Luang werd zondagnacht (lokale tijd) onderbroken om de luchttanks langs de route te vervangen. Bij de ingang van de grot staan zeven ambulances klaar.

De tijd begint te dringen voor de reddingswerkers, omdat het waterpeil in de grot stijgt. Afgelopen nacht heeft het flink geregend en volgens de weerberichten zal er ook de komende dagen veel regen vallen. Volgens autoriteiten ter plaatse is het waterniveau in de grot maandag echter "gunstig". Het duikteam is maandag rond 11.00 uur lokale tijd (6.00 uur Nederlandse tijd) de grot ingegaan.

Zaterdag stelde de gouverneur van de provincie Chiang Rai dat de reddingsteams vanwege de weersomstandigheden drie tot vier dagen zouden hebben.

Op zondag, toen het was gestopt met regenen, zijn reddingswerkers met de operatie gestart. Volgens de Thaise autoriteiten is de eerste fase van het plan vlot verlopen en verkeren de vier geredde jongens in goede gezondheid. Zij liggen maandag nog in quarantaine in het ziekenhuis op een uur rijden.

Duisternis

Negentig duikers zijn betrokken bij het plan om de jongens uit de grot te halen. De veertig Thaise en vijftig buitenlandse duikers hebben te maken met een complex grottenstelsel met duisternis en nauwe doorgangen.

Zelfs voor zeer ervaren duikers is de tocht vanaf de ingang naar de plek van de jongens erg uitputtend. Onderweg moeten zij lopen, klimmen en duiken. Langs de route lopen duiklijnen. Bij de redding wordt iedere jongen vergezeld door twee duikers.

Dat de route gevaarlijk is, bleek vorige week toen een Thaise duiker in de grot om het leven was gekomen. De man had luchtflessen afgeleverd bij het voetbalteam en kwam op de terugweg zonder perslucht te zitten.

Verkennen

Voor de redding van het voetbalteam zou in eerste instantie worden gewacht tot het water in de grot gezakt zou zijn, zodat de groep naar buiten kon klimmen. Maar vanwege de voorspelde moessonregens kunnen de autoriteiten niet zo lang wachten.

Op 23 juni had de 25-jarige voetbaltrainer de kinderen tussen elf en zestien jaar oud meegenomen om de grot te verkennen. Plotselinge regen zorgde ervoor dat ze vast kwamen te zitten. Na acht dagen zoeken, is de groep gevonden op een plateau in het grottenstelsel.