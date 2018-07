Meer dan twintig doden na treinongeluk in Turkije

De trein is ontspoord in de provincie Tekirdağ, in het westen van het land. Vijf wagons zijn daarbij uit de rails geraakt.

Er zaten volgens de autoriteiten 362 passagiers en zes medewerkers in de trein, die onderweg was naar Istanbul. De zoektocht naar slachtoffers is inmiddels afgerond.

De autoriteiten melden dat het ongeval is veroorzaakt door zware regenval. Daardoor zou het spoor zijn verschoven. Op videobeelden is te zien hoe slachtoffers na het ongeval worden afgevoerd op brancards. "Het was een verschrikkelijk ongeval", zei een overlevende. "Er vielen meteen doden."

Erdogan

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft beloofd dat het ongeluk grondig zal worden onderzocht.

Hij heeft daarnaast de nabestaanden gecondoleerd en wenst de gewonden een voorspoedig herstel toe, bericht staatspersbureau Anadolu.

