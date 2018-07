Dodental hevige regen Japan opgelopen tot honderd

Al meer dan een week regent het erg hard in Japan. Die neerslag zorgt voor ernstige overstromingen en aardverschuivingen.

Meer dan twee miljoen mensen zijn geëvacueerd uit de zwaarst getroffen gebieden. Meerdere steden in de regio zijn door het hoge water amper bereikbaar of zijn deels verwoest door aardverschuivingen. Vooral in de stad Hiroshima is de situatie ernstig, alleen hier zijn zeker al 39 doden gevallen.

In de stad Kurashiki stond het water nog zo hoog, dat mensen de straat niet op konden en vastzaten in hoge gebouwen of boven in hun huizen. Zeker 54.000 reddingswerkers, waaronder militairen en politieagenten, proberen met behulp van boten en helikopters de mensen te evacueren.

Hittegolf

De ergste regenval lijkt nu voorbij, maar volgens weervoorspellingen komt er een hittegolf aan in het zwaarst getroffen gebied. Daar zijn 12.700 mensen afgesloten van stroom en heeft niemand meer stromend water.

Reddingswerkers zijn nog hard bezig met het helpen van geëvacueerde mensen en het begaanbaar maken van getroffen gebieden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!