Door zenuwgas vergiftigde vrouw in Amesbury is overleden

De politie heeft het overlijden van de 44-jarige vrouw zondagavond naar buiten gebracht​. De toestand van de 45-jarige man die ook gewond is geraakt, is nog altijd kritiek.

Het Britse duo is het slachtoffer van hetzelfde zenuwgas als de Russische oud-spion Sergei Skripal en diens dochter Yulia. Zij zijn in maart in aanraking gekomen met novichock en hebben vervolgens wekenlang in kritieke toestand verkeerd. Vader en dochter zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.

In tegenstelling tot de aanslag op de Skripals, wijst het Verenigd Koninkrijk ditmaal niet Rusland aan als schuldige. Er wordt rekening gehouden met verschillende scenario's. De politie heeft een moordonderzoek geopend. Hiervoor wordt onder meer het lichaam van de overleden vrouw onderzocht.

Onderzoek

Het onderzoek wordt geleid door rechercheurs van de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie. In totaal zijn ongeveer honderd rechercheurs bezig met de zaak. Uit eerste testresultaten blijkt dat de twee Britten met novichock in aanraking zijn gekomen, toen ze met hun handen een voorwerp hebben aangeraakt. Om wat voor voorwerp het gaat, is nog niet bekend.

De politie heeft geen bewijs dat de twee slachtoffers voor de vergiftiging in Salisbury zijn geweest. Dat is de plaats waar de Skripals zijn blootgesteld aan novichock. Amesbury ligt in de buurt van Salisbury.

De Britse premier Theresa May heeft laten weten geschokt te zijn door de dood van de vrouw.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!