Ethiopië en Eritrea sluiten na twintig jaar vredesakkoord

De twee landen gaan de lijnvluchten tussen beide hoofdsteden hervatten, de ambassades in elkaars landen heropenen en zelfs samen een haven ontwikkelen. Ook wordt het telefoonverkeer tussen beide landen hersteld.

De Ethiopische premier Abiy Ahmed en de Eritrese president Isaia Afewerki maakten dit weekend al bekend de betrekkingen tussen beide landen te willen herstellen. Ahmed kwam voor deze diplomatieke doorbraak naar de Eritrese hoofdstad Asmara. Afgelopen maand stuurde Afewerki een delegatie naar Addis Abeba.

De ontspanning is een gevolg van een koerswijziging in Addis Abeba. Het Ethiopische bewind schaarde zich afgelopen maand alsnog achter een vredesakkoord uit 2000 en een grens die het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag twee jaar later vastlegde. Dat werd tot voor kort niet door Ethiopië erkend en zo bleef de oorlogstoestand bestaan.

Grensconflict

In 1998 tot 2000 was er oorlog tussen de twee landen, wat tienduizenden mensenlevens kostte. Vijf jaar nadat Eritrea onafhankelijk was geworden van Ethiopië, brak die oorlog uit. Het ging hier voornamelijk om een grensconflict.

Zo werd er gevochten om de plaats Badme. Omdat dit plaatsje geen ogenschijnlijk grote waarde had - zo was er bijvoorbeeld geen olieveld te vinden - werd het conflict omschreven als "twee kale mannen die vechten om een kam".

