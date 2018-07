Zes agenten omgekomen bij aanslag in Tunesië

Staatspersbureau TAP meldt dat negen mensen zijn omgekomen, het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt zes doden.

De agenten liepen in een hinderlaag tijdens een patrouille in het noordwesten van het land, bij de grens met Algerije. ''De terroristen gooiden een granaat op de voorste auto, daarna volgde een vuurgevecht'', citeert het persbureau een bron binnen de autoriteiten.

In 2015 zijn meerdere grootschalige terroristische aanslagen gepleegd in het land. In maart hebben terroristen 22 mensen, vooral westerse toeristen, doodgeschoten in het Bardo Museum in de hoofdstad Tunis. In juni volgde de bloedige aanslag op toeristen op het strand van Sousse. Een terrorist heeft daar 38 mensen doodgeschoten. De meeste slachtoffers waren Brits.

