Tien doden en tientallen gewonden na ontsporen trein in noordwesten Turkije

Volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu was de trein vanuit Uzunkopru met 362 passagiers onderweg naar Istanbul. Vijf wagons ontspoorden bij de plaats Sarilar.

Gouverneur Mehmet Ceylan meldt dat het spoor in slechte staat was als gevolg van hevige regenbuien en een aardverschuiving. Het ministerie van Transport verklaarde later dat het ongeluk veroorzaakt was doordat het spoor was verschoven door de regen.

Hulpdiensten zijn inmiddels op de plek van het ongeval. Doordat het gebied slecht bereikbaar is per auto, komt de hulpverlening langzaam op gang. Ceylan meldt dat militaire helikopters naar de plek van het ongeval zijn gestuurd om gewonden op te halen en naar het ziekenhuis te vervoeren.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft via een verklaring de nabestaanden gecondoleerd. Ook zegt hij te hopen dat de gewonden snel herstellen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!