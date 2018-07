Oud-president Brazilië mogelijk vrijgelaten in afwachting van hoger beroep

Het is onduidelijk of Lula daadwerkelijk wordt vrijgelaten. De rechter die de oud-president eerder dit jaar veroordeelde blokkeert het besluit van Favreto.

Ook de openbare aanklagers van de Braziliaanste staat hebben een verzoek ingediend om Lula niet vrij te laten.

Lula heeft twaalf jaar celstraf gekregen wegens een corruptiezaak die de tríplex-zaak wordt genoemd. De oud-president nam als gift van een bouwonderneming een appartement aan de kust van de deelstaat São Paulo aan. Het dure appartement was feitelijk smeergeld van de onderneming die opdrachten van de overheid wilde.

Lula was president van 2003 tot 2010. In die jaren voerde hij een duur en sociaal bewogen beleid dat talrijke Brazilianen uit de armoede trok. Hij is daarom nog steeds populair terwijl het land al jaren onder een economische crisis lijdt. Lula wil weer meedoen aan de presidentsverkiezingen die in oktober zijn.

Politici in Brazilië mogen in de acht jaar na een veroordeling niet meedoen aan presidentsverkiezingen. Volgens Favreto, die voor het ministerie van Justitie werkte toen Lula president was, moeten alle kandidaten in dezelfde omstandigheden campagne kunnen voeren.

