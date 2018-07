Braziliaanse rechter wil voor corruptie veroordeelde oud-president vrijlaten

De voormalige president nam als gift van een bouwonderneming een appartement aan de kust van de deelstaat São Paulo aan. Het dure appartement was feitelijk smeergeld van de onderneming die opdrachten van de overheid wilde.

Lula was president van 2003 tot 2010. In die jaren voerde hij een duur en sociaal bewogen beleid dat talrijke Brazilianen uit de armoede trok. Hij is daarom nog steeds populair terwijl het land al jaren onder een economische crisis lijdt. Lula wil weer meedoen aan de presidentsverkiezingen die in oktober zijn.

Het is onduidelijk of Lula daadwerkelijk wordt vrijgelaten. Het openbaar ministerie in Brazilië en de speciale anticorruptierechter Sérgio Moro verzetten zich hier tegen.

