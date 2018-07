Regering en rebellen Zuid-Soedan bereiken akkoord over vrede

De Zuid-Soedanese president Salva Kiir en Machar hebben zondag een verklaring verspreid waarin ze zeggen de strijdbijl te begraven en dat Machar zijn functie als eerste vicepresident terugkrijgt.

De onderhandelingen over een vredesakkoord waren in Entebbe in Oeganda. Daarbij waren behalve Kiir en Machar ook de presidenten van Oeganda en Soedan bij, respectievelijk Yoweri Museveni en Omar Hassan al-Bashir.

Het is onduidelijk of het akkoord ook daadwerkelijk vrede betekent. Drie jaar geleden sloten de strijdende partijen al een keer vrede.

Zuid-Soedan werd in 2011 na tientallen jaren van strijd, onafhankelijk van Soedan. Het land telt meer dan zestig stammen of bevolkingsgroepen. De twee grootste, de Dinka en de Nuer, zijn eind 2013 in een bloedige strijd verwikkeld geraakt. Kiir van de Dinka-stam kreeg het aan de stok met Machar van de Nuer.

Het land is straatarm en het aantal inwoners wordt geschat op circa twaalf miljoen. Een kwart daarvan is door het oorlogsgeweld ontheemd.

