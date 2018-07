Vier jongens bevrijd uit grot in Thailand

De eerste jongen kwam om 12.40 uur Nederlandse tijd (17.40 uur lokale tijd) naar buiten, aldus het hoofd van de reddingsoperatie. Getuigen zeiden eerder dat zes jongens waren gered, maar dat blijkt niet het geval.

De geredde jongens zijn vanuit de grot overgebracht naar een tent waar ze medisch werden onderzocht. Ze zijn inmiddels aangekomen in het ziekenhuis in de stad Chang Rai. Het gaat om de kinderen die in de beste toestand verkeren. Eerder werd gemeld dat deze groep als laatst naar buiten zou komen.

Het reddingsteam maakt zich klaar voor de volgende poging om mensen uit de grot te halen. Naar verwachting gaan duikers na 2.00 uur weer de grot in. Dan is het weer dag in Thailand.

Aan de grote reddingsactie doen negentig duikers mee. Het gaat om veertig Thaise duikers en vijftig buitenlanders. Voor alle dertien mensen die vastzitten, is een medisch team aanwezig, zodat ze direct na hun bevrijding geholpen kunnen worden.

Twee duikers

De reddingsactie begon zondagmorgen om 5.00 uur Nederlandse tijd. Om de kinderen en hun trainer uit de grot te bevrijden, worden per persoon twee duikers ingezet. De jongens worden uitgerust met een persluchttank en een masker dat volledig over het gezicht wordt aangebracht.

Aan de hand van een touw dat is aangelegd door reddingswerkers zullen ze vervolgens het pad afleggen. Wanneer het pad nauw wordt, zal de persluchttank van de rug worden gehaald. Vervolgens zullen de personen en de tank voorzichtig door het nauwe pad worden geleid. De kinderen en hun trainer zullen lopen vanaf de derde kamer in de grot tot de ingang.

Vanwege het succes van de operatie gaat het Nederlandse pompenbedrijf Van Heck toch niet helpen in Thailand. Twee medewerkers van het bedrijf zouden zondag met materieel aan het einde van de middag op een lijnvlucht naar Bangkok stappen. Het bedrijf had zelf een oplossing uitgedokterd om water weg te pompen.

''Onze directeur heeft ter plekke van de gouverneur te horen gekregen dat inmiddels kinderen uit de grot zijn bevrijd", aldus een woordvoerder van Van Heck. "Omdat het zo voorspoedig verloopt, zijn de gouverneur en zijn technische team ervan overtuigd dat het ook met de andere kinderen gaat lukken. Dat is natuurlijk hartstikke mooi nieuws.''

Moesson

In eerste instantie zou er gewacht worden tot het water in de grot ver genoeg gezakt zou zijn, zodat de groep naar buiten kon klimmen. Door de aangekondigde moessonregens kunnen de autoriteiten niet zo lang wachten.

Op 23 juni had de 25-jarige voetbaltrainer de kinderen tussen 11 en 16 jaar oud meegenomen om de grot te verkennen. Plotselinge regen zorgde ervoor dat ze vast kwamen te zitten. Na acht dagen zoeken, werd de groep gevonden op een plateau in het grottenstelsel.

