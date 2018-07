Gevluchte Syriërs verlaten grenszone met Jordanië

Volgens Pedersen zijn er nog zo’n kleine tweehonderd achtergebleven.

De afgelopen twee weken sloegen ongeveer 320.000 Syriërs in het gebied rond Daraa in het zuiden van het land op de vlucht om het door Rusland gesteunde offensief tegen opstandelingen te ontlopen. Het betreft de grootste uittocht in de zeven jaar durende oorlog.

Ongeveer 60.000 mensen zochten onderdak bij de grens met Jordanië en nog eens duizenden bij de grens met de door Israël bezette Golanhoogten. Zowel Israël als Jordanië zei geen vluchtelingen toe te laten. Zij boden wel hulp aan binnen Syrië.

Vrijdag kwamen de rebellen overeen om hun wapens in te leveren in het kader van een door Rusland gesteund staakt-het-vuren. Ook droegen ze delen van Daraa over.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!