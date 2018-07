'Sancties pas verlicht als denuclearisatie Noord-Korea is afgerond'

Dat schrijft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap na een korte persconferentie van Pompeo voorafgaand aan een ontmoeting met Japanse en Zuid-Koreaanse ministers.

Pompeo had zaterdag een ontmoeting met Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea. Na het gesprek was de Amerikaanse minister positief gestemd, maar de Noord-Koreanen lieten weten dat de houding van Pompeo de afspraken in gevaar bracht.

"We hadden verwacht dat de Verenigde Staten met een constructief idee zouden komen, we dachten dat we iets in ruil zouden krijgen. Maar tijdens de gesprekken is het vertrouwen tussen Noord-Korea en de VS in een gevaarlijke situatie geraakt, waarin ons voornemen om te denucleariseren, dat sterk en standvastig is geweest, kan wankelen."

Naast de denuclearisatie heeft Pompeo in Noord-Korea gesproken over de vrijlating van Japanners die vastzitten in Noord-Korea en over het terugbrengen van de stoffelijke overschotten van Amerikanen die zijn omgekomen in de Koreaanse Oorlog.

