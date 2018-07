'Reddingswerkers hebben drie tot vier dagen om Thaise jongens uit grot te bevrijden'

Dat meldt de BBC.

Over vier dagen gaat het volgens de leider van de operatie weer hevig regenen, waardoor de situatie van de jongens een stuk slechter zou kunnen worden.

Een Belgisch lid van het reddingsteam, Ben Reymenants, heeft tegen Nieuwsuur gezegd dat zondag mogelijk de eerste vier jongens al worden bevrijd. Reymenants heeft een duikschool in Thailand en wordt tijdens deze operatie ingezet als coördinator.

Reymenants zegt in het televisieprogramma dat het een lastige klus is, omdat de jongens niet kunnen zwemmen en er meerdere malen geduikt moet worden.

Het eerste plan was om te wachten tot het water zo ver gezakt was, dat de groep naar buiten had kunnen klimmen, maar door de aangekondigde moessonregens kunnen de autoriteiten niet zolang wachten. De nieuwe regen kan ervoor zorgen dat het gebied waar de jongens en hun trainer op vastzitten, erg verkleind kan worden.

Donderdag is een reddingswerker overleden toen hij langs de potentiële vluchtroute tanks aan het plaatsen was. De oud-marineduiker zou onwel zijn geworden, meldden de autoriteiten. Hij had niet meer voldoende perslucht voor de terugweg.

Op 23 juni had de 25-jarige voetbaltrainers de kinderen tussen 11 en 16 jaar oud meegenomen om de grot te verkennen. Plotselinge regen zorgde ervoor dat ze vast kwamen te zitten. Na acht dagen zoeken werd de groep gevonden op een plateau in het grottenstelsel.

