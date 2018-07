Reddingsactie om Thaise jongens uit grot te halen gaande

Dat heeft de leider van de reddingsoperatie laten weten. "Wij zijn alert en de jongens zijn klaar om uit de grot gered te worden." Het kan volgens een legercommandant drie tot vier dagen duren voordat alle jongens uit de grot zijn.

Aan de reddingsactie doen dertien buitenlandse duikers, vijf Thaise duikers en vijf leden van het Thaise Korps Mariniers mee. Voor alle dertien mensen die vastzitten is een medisch team aanwezig, zodat ze direct na hun bevrijding kunnen worden geholpen.

Een paar uur voor de start van de ontruiming is het gebied rond de grot ontruimd, zodat er ruimte is voor de jongens wanneer ze gered worden.

De leider van de operatie liet eerder weten dat er maar drie tot vier dagen waren om de groep te redden.

Moesson

Het eerste plan was om te wachten tot het water zo ver gezakt was, dat de groep naar buiten had kunnen klimmen, maar door de aangekondigde moessonregens kunnen de autoriteiten niet zo lang wachten.

Ook is het daardoor noodzakelijk dat de kinderen eerder worden bevrijd, omdat stijgend water betekent dat de kinderen minder ruimte hebben in de grot.

Nederlandse hulp

Het Nederlandse pompenbedrijf Van Heck stuurt zondag twee medewerkers en materieel naar Thailand. Als de duikers niet slagen in hun missie, dan heeft het bedrijf mogelijk een oplossing gevonden. Volgens een woordvoerder van het bedrijf is een zaterdag uitgevoerde test succesvol gebleken.

De oplossing die het bedrijf heeft uitgedokterd, is een zogenoemde heveloplossing. Daarbij moet water worden weggepompt met behulp van natuurlijk verloop en het vacuüm zuigen van water.

"Vanuit de contacten die wij hebben is gevraagd om er voor te zorgen dat de spullen naar de grot komen", aldus de woordvoerder. Volgens hem wordt er nu hard gewerkt om ervoor te zorgen dat het materieel samen met de twee medewerkers aan het eind van de middag op Schiphol op een lijnvlucht kan worden gezet.

Wanneer het bedrijf de oplossing kan inzetten, is nog even de vraag. "Ze zullen morgen rond 12.00 uur Nederlandse tijd bij de grot zijn. We hopen dat we daar zo snel mogelijk aan de slag kunnen, maar dat is ook afhankelijk van de reddingsoperatie van de duikers. Als die daar nog binnen zijn, kunnen wij niet beginnen", aldus de woordvoerder

Plotselinge regen

Donderdag is een reddingswerker overleden toen hij langs de potentiële vluchtroute tanks aan het plaatsen was. De oud-marineduiker zou onwel zijn geworden, meldden de autoriteiten. Hij had niet meer voldoende perslucht voor de terugweg.

Op 23 juni had de 25-jarige voetbaltrainer de kinderen tussen 11 en 16 jaar oud meegenomen om de grot te verkennen. Plotselinge regen zorgde ervoor dat ze vast kwamen te zitten. Na acht dagen zoeken werd de groep gevonden op een plateau in het grottenstelsel.

