Iran roept Nederlandse ambassadeur ter verantwoording voor uitwijzing diplomaten

Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de stap ''onvriendelijk en niet opbouwend''. Hij beklemtoonde dat Iran het recht heeft de stap te vergelden met soortgelijke maatregelen, meldt het Iraanse persbureau IRNA.

Twee medewerkers van die ambassade zijn uitgewezen door de Nederlandse autoriteiten. Die hebben dat afgelopen week wel bevestigd, maar hulden zich in stilzwijgen over het waarom. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er contact is geweest met de Iraanse autoriteiten over deze zaak, maar wil verder niet uitweiden.

De Iraanse regeringswoordvoerder begon over een extremistische organisatie van Iraanse ballingen, de Mujahedin-e-Khalq (MEK). ''In plaats van Iraanse diplomaten wegsturen, zou Nederland er beter aan doen uit te leggen waarom het onderdak biedt aan terroristen'', aldus de woordvoerder. De Iraanse regering gaat ervanuit dat de MEK Iran in diskrediet wil brengen, onder meer door te doen alsof Teheran in Europa aanslagen beraamt. Hoe Nederland in dat plaatje past, is niet duidelijk.

Aanslag

Een week geleden zijn twee Belgen van Iraanse komaf in Brussel gearresteerd. Zij waren onderweg met krachtige explosieven en zouden een terroristische aanslag willen plegen op een grote bijeenkomst in Frankrijk van de politieke vleugel van de MEK: de Nationale Raad van Verzet. De Belgische politie verijdelde naar eigen zeggen een beraamde aanslag waar een Iraanse diplomaat in Luxemburg en één in Oostenrijk bij betrokken zouden zijn.

Iran stelt dat er sprake moet zijn van een poging van de MEK om Iran in een kwaad daglicht te stellen, vlak voor een bezoek van de Iraanse president aan Europa. De van oorsprong marxistische MEK geldt in Iran en Irak als een terreurbeweging en stond eerder in westerse landen ook zo te boek. De organisatie staat onder leiding van Maryam Rajavi en heeft haar hoofdkwartier in Auvers-sur-Oise, ten noordwesten van Parijs.

