Mexico levert bondgenoot drugsbaron 'El Chapo' uit aan VS

López wordt ook 'El Licenciado' (De Geleerde) genoemd, omdat hij afgestudeerd jurist is en voor het openbaar ministerie heeft gewerkt. Hij is onder meer verantwoordelijk geweest voor de streng beveiligde gevangenissen in Mexico.

In die hoedanigheid heeft López in 2001 een belangrijke rol gespeeld bij de eerste ontsnapping van 'El Chapo' uit een cel. Guzmán is tot 2014 spoorloos geweest en heeft zijn Sinaloa-kartel kunnen laten uitgroeien tot een van de machtigste en gevaarlijkste drugskartels van Mexico.

'El Chapo' is uiteindelijk opgepakt, maar in 2015 weer ontsnapt. Na een grote klopjacht is hij vorig jaar weer gearresteerd en uiteindelijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

López is vorig jaar opgepakt.

