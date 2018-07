Tussentijds rapport OPCW bevestigt gebruik chloorgas in Syrische Douma

"Verschillende gechloreerde organische chemicaliën werden aangetroffen in monsters" die door de onderzoekers werden genomen op twee locaties in de Syrische stad, meldt de OPCW in een verklaring. De stoffen werden in twee gasflessen aangetroffen die in Douma werden gevonden.

Vlak na de aanval meldden lokale gezondheidsfunctionarissen dat in Douma zowel chloorgas als het zenuwgas sarin waren gebruikt, maar de onderzoekers hebben geen sporen van zenuwgas aangetroffen.

Bij de aanval op Douma kwamen op 7 april zeker zeventig mensen om het leven. Het incident leidde tot een serie militaire aanvallen op Syrische regeringsdoelen door de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Syrië en Rusland beweren dat de aanval in Douma nooit heeft plaatsgevonden en in scène werd gezet door westerse inlichtingendiensten.

De OPCW heeft al eerder het gebruik van verboden wapens vastgesteld in Syrië, systematische inzet van zenuwgas sarin en mosterdgas.

Schuldvraag

De OPCW-onderzoekers kwamen medio april na veel vertragingen in Douma aan. Ze namen daar monsters en spraken met getuigen om vast te stellen of een aanval is uitgevoerd met chemische wapens.

De chemische wapenwaakhond doet geen uitspraken over de schuldvraag bij een chemische aanval, maar onderzoekt slechts of een dergelijke aanval heeft plaatsgevonden en, zo ja, welke wapens daarbij werden gebruikt. Er zijn wel plannen om de bevoegdheden van de OPCW uit te breiden.