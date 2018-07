Nederlands pompbedrijf gaat helpen bij reddingsactie Thaise grot

Dat zei premier Mark Rutte vrijdag. Hij voegde eraan toe dat de Nederlandse regering vooralsnog niet om hulp is gevraagd, maar bereid is te helpen.

Het bedrijf meldt zelf op zijn website door de Thaise autoriteiten te zijn benaderd voor advies, en dat er inmiddels iemand onderweg is naar Thailand. In Nederland wordt materieel gereedgemaakt, mocht er een verder verzoek om hulp binnenkomen.

Rutte benadrukte dat Thailand al van meerdere landen hulp heeft ontvangen, waaronder Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. ''Ze hebben uit Amerika een heel team van specialisten, die zitten al in de regio. Maar als Thailand belt, zijn we meteen beschikbaar'', voegt Rutte eraan toe.

Edwin Righart van Van Heck zegt dat het bedrijf via-via door de Thaise autoriteiten is benaderd voor advies. Jeroen van Heck is inmiddels onderweg naar Thailand. In Nederland wordt materieel gereedgemaakt, mocht er een verder verzoek om hulp binnenkomen. Als dat gebeurt, gaan collega's ook naar Thailand. ''Hij kan het niet alleen. Hij gaat morgenvroeg kijken wat er mogelijk is en of hij wat bij kan dragen aan de reddingsactie.''

Er zijn nog geen pompen mee die kant op. ''We denken een bepaalde pomp nodig te hebben, dus bereiden alvast materiaal voor'', aldus Righart.

Leegpompen

Het bedrijf is gespecialiseerd in het maken van pompen en het verplaatsen van water. Zo werkte het bedrijf bijvoorbeeld in Engeland in 2014, toen daar hevige overstromingen waren, en bij het leegpompen van een grote mijn in Servië. Ook in Nederland wordt het bedrijf vaak ingezet, bijvoorbeeld bij gemalen die uitvallen.

De Thaise tieners, in de leeftijd van 11 tot 16 jaar, brachten samen met hun 25-jarige voetbalcoach op 23 juni een bezoek aan de grot toen het snel oplopende water ervoor zorgde dat ze niet meer weg konden komen. Na een grote zoektocht werd de groep afgelopen maandag levend gevonden.

Reddingsactie

Het is nog onduidelijk hoe het team uit de grot wordt gered. De Thaise marine heeft voorgesteld om te wachten tot het water terugloopt. Dat zou pas over vier maanden zijn, aan het einde van het regenseizoen.

Anderen stellen echter dat de jongens al binnen een paar dagen uit de grotten gehaald kunnen worden als het weer gunstig is, er genoeg water uit de grotten gepompt kan worden en de jongens geleerd kan worden om te duiken. De route is echter zeer lastig en de meeste jongens kunnen nog niet zwemmen.

Donderdag is een reddingswerker overleden toen hij tanks plaatste langs de potentiële vluchtroute. Volgens de autoriteiten was de oud-marineduiker op de weg terug uit de grot toen hij onwel werd. Hij had niet meer voldoende perslucht voor de terugweg. Reanimatiepogingen van andere duikers mochten niet baten.

