Oud-premier Pakistan krijgt tien jaar gevangenisstraf voor corruptie

De rechtbank oordeelde dat Sharif en diens familie niet kunnen aantonen hoe ze de aankoop financierden van vastgoed in Londen.

Daarom moeten die bezittingen namens de Pakistaanse staat in beslag genomen worden, luidde het oordeel. Verder kreeg dochter Maryam een celstraf van zeven jaar opgelegd. Haar echtgenoot moet een jaar achter de tralies doorbrengen.

In totaal was Sharif drie keer premier van Pakistan. Het hooggerechtshof zette hem in 2017, af omdat hij inkomsten had verzwegen. De politicus was niet aanwezig toen het vonnis uitgesproken werd.

Sharif bevindt zich met zijn gezin in Londen. De oud-premier en zijn dochter ontkenden schuldig te zijn en gaan vermoedelijk in hoger beroep.