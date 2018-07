Amerikaanse minister Pompeo in Noord-Korea voor overleg denuclearisatie

Het bezoek van de minister volgt op de topontmoeting tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore. Kim beloofde daar zich voor de "volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland" te zullen inzetten, maar er werden geen afspraken gemaakt over hoe dat proces zou moeten verlopen.

De landen moeten het nu eens zien te worden over concrete stappen. Pompeo sloeg onderweg naar Noord-Korea een voorzichtige toon aan. Hij sprak de hoop uit dat hij "een aantal details kan invullen".

De minister wil ook de teruggave van stoffelijke resten van Amerikaanse militairen regelen, zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Reuters. Het gaat om militairen die vermist raakten tijdens de Koreaanse Oorlog in de jaren vijftig. De Verenigde Staten vochten toen aan de zijde van Zuid-Korea.

Trump

Pompeo arriveerde vrijdag (lokale tijd) per vliegtuig in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Hij brengt ongeveer anderhalve dag in Noord-Korea door en vliegt later door naar Tokio. Daar ontmoet hij zondag functionarissen uit Japan en Zuid-Korea, twee bondgenoten van de VS in de regio.

De minister belde in het vliegtuig nog met Trump. "De president zei tegen me dat hij gelooft dat voorzitter Kim een nieuwe, betere toekomst voor de inwoners van Noord-Korea ziet", twitterde Pompeo naderhand. "We hopen allebei dat dat waar is."