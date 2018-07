Reddingsduiker overleden op terugweg uit grot waar Thaise tieners zitten

De reddingswerker was buiten bewustzijn geraakt toen hij de tanks aan het plaatsen was langs de potentiële vluchtroute. Volgens de autoriteiten was de oud-marineduiker op de weg terug uit de grot toen hij onwel werd. Hij had niet meer voldoende zuurstof voor de duik op de terugweg. Reanimatiepogingen van andere duikers mochten niet baten.

De Thaise duiker was gestopt bij de marine maar meldde zich als vrijwilliger aan voor de reddingsoperatie van de Thaise voetballers. De man was een voormalig lid van de Thaise elite-eenheid van de mariniers en maakte deel uit van het reddingsteam in Chiang Rai.

De Thaise tieners, in de leeftijd van 11 tot 16 jaar, brachten samen met hun 25-jarige voetbalcoach op 23 juni een bezoek aan de grot Tham Luang in het noorden van Thailand toen het snel wassende water ervoor zorgde dat ze niet meer weg konden komen. Na een grote zoektocht werd de groep op 2 juli gevonden. De jongen bleken echter te verzwakt om naar de uitgang van de grot te duiken. Artsen zijn bij de groep ter plaatse. Ook heeft de groep nu beschikking over eten en water.

Reddingsoperatie

Reddingswerkers zijn het nog niet eens over hoe de groep uit de ondergelopen grot in Thailand gehaald moet worden. De Thaise marine heeft voorgesteld om te wachten tot het water terugloopt. Dat zou pas over vier maanden aan het einde van het regenseizoen zijn.

Anderen stellen echter dat de jongens al binnen een paar dagen uit de grotten kunnen worden gehaald, als het weer gunstig is, er genoeg water uit de grotten gepompt kan worden en de jongens kan worden geleerd om te duiken. Er zou tot nu toe al 120 miljoen liter uit de grotten gepompt zijn. Weerbureaus in Thailand voorspellen echter hevige regenval vanaf zaterdag.

Het is aan het Thaise reddingsteam om te beslissen of en wanneer de jongens sterk genoeg zijn om aan de complexe reis terug naar boven te beginnen.

