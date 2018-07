Doden en vermisten door extreem weer in Japan

Volgens de Japanse meteorologische dienst is er sprake van "historische regenval". De dienst waarschuwt voor nog meer neerslag tot en met zondag. Op een deel van het hoofdeiland Honshu was vrijdagochtend twee keer zo veel regen gevallen als normaal in de hele maand juli.

Een persoon stierf toen hij door het water was meegevoerd in een afvoerpijp. Een oudere vrouw overleed toen ze omvergeworpen was door de wind. Meerdere mensen zijn nog vermist, onder wie een kind.

Tientallen mensen zijn gewond geraakt, van wie vier ernstig, meldde de rampenbestrijdingsdienst. Enkele mensen raakten bedolven onder een aardverschuiving. Reddingswerkers proberen ze eruit te graven.

Rond de 168.000 personen moesten hun huizen verlaten vanwege gevaar voor aardverschuivingen en overstromingen. De rampenbestrijdingsdienst heeft nog eens 1,2 miljoen mensen geadviseerd om het gebied te verlaten. Dat geldt ook voor inwoners van de voormalige hoofdstad Kyoto. Daar hebben autoriteiten bruggen en promenades langs de rivieren gesloten.

