Japan executeert oud-sekteleider om gasaanval op metro Tokio in 1995

Asahara, wiens echte naam Chizuo Matsumoto is, is de eerste van dertien sekteleden die opgehangen worden. Na de executie van de sekteleider zijn nog zes andere leden opgehangen. De overige zes wachten nog op hun executie.

In juni 2012 werd de laatste verdachte van de gasaanval opgepakt. Met die arrestatie kwam na zeventien jaar een einde aan de jacht op de mensen die volgens de Japanse opsporingsautoriteiten verantwoordelijk zijn voor de gifaanval met saringas.

Zij waren allemaal lid van de sekte Aum Shinrikyo, dat zoveel als 'absolute waarheid' betekent. Asahara's 'heilsboodschappen' waren gebaseerd op een mix van boeddhisme, hindoeïsme en apocalyptische waarschuwingen over het einde van de wereld. Hij had een obsessie voor saringas ontwikkeld en leefde voortdurend met de vrees dat anderen hem daarmee zouden aanvallen. Op het hoogtepunt van zijn populariteit had de sekte ongeveer tienduizend aanhangers.

Einde der tijden

Bij de gasaanval op 20 maart 1995 op enkele metrohaltes bij regeringsgebouwen in Tokio werden ook nog eens duizenden mensen ziek. De sekteleden gebruikten tijdens de ochtendspits de scherpe punten van paraplu's om zakken vol sarin lek te prikken in vijf metrowagons. Het veroorzaakte grote paniek in de Japanse hoofdstad.

Aum Shinrikyo pleegde een jaar voor de aanslag in Tokio ook een aanslag met sarin in Matsumoto (Centraal-Japan). Toen vonden acht mensen de dood. Over de motieven voor de aanslagen werd nooit veel bekend.

De sekte was ervan overtuigd dat het einde der tijden naderde en zocht de gewelddadige confrontatie met de Japanse staat. Aum Shinrikyo heeft het geweld in 2000 afgezworen en gaat nu door het leven onder de naam Aleph.

