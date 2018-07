Heineken stopt inzet 'promotiedames' Mozambique vanwege misstanden

De bierbrouwer is eerder dit jaar in de zaak gedoken. Dit gebeurde na de publicatie van een verhaal over de misstanden in NRC en een boek hierover van Olivier van Beemen. Er is toen een onafhankelijk onderzoek in gang gezet waarbij is gesproken met 181 vrouwen uit zeventien Afrikaanse landen.

Het verhaal ging dat sommige vrouwen tegelijk ook prostituee zouden zijn, maar dat werd niet in het onderzoek bevestigd. Wel hebben 57 vrouwen laten weten van tijd tot tijd te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag van met name barbezoekers.

Het ging niet alleen om relatief onschuldige dingen zoals het vragen om een telefoonnummer, maar ook om ongepaste opmerkingen en handtastelijkheden. In dertien gevallen, allemaal in Mozambique, was er sprake van ongewenste intimiteiten. Verder bleek onder meer dat in drie landen de kleding voor de promotiemedewerkers niet gepast was.

De brouwer benadrukt dat de vrouwen bij externe bureaus in dienst waren en niet bij Heineken zelf. Het beleid rond de inhuur van dit promotiewerk is in de afgelopen maanden al aangescherpt.

Heineken wil de kwestie voortaan in de gaten blijven houden. Ook zal onderzocht worden of dit soort wanpraktijken mogelijk ook plaatsvinden in andere regio's, zoals Azië of Latijns-Amerika.