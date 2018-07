Tientallen opvarenden vermist na kapseizen boot in Thailand

Een hoge marineofficier zei dat tot dusver 48 mensen zijn gered. Zij droegen allemaal een reddingsvest. "We hebben boten gestuurd om te helpen", stelde de officier. Onder de opvarenden zijn Chinese toeristen en lokale bemanningsleden.

De reddingsoperatie gaat verder op vrijdagochtend. Langs de kust is een opvangcentrum voor slachtoffers ingericht.

Er was gewaarschuwd voor sterke wind en zware regen in het gebied. Volgens de marine zijn donderdag in het gebied meer schepen in de problemen gekomen op de woelige zee. Ook twee andere vaartuigen zijn gekapseisd, waaronder een jacht met 39 mensen aan boord. Alle passagiers zouden in veiligheid zijn gebracht.

