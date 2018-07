Medewerker organisatie Moeder Teresa verdacht van babyhandel

De opgepakte medewerker werkte bij de organisatie Missionarissen van Naastenliefde, die is opgericht door de in 1997 overleden Moeder Teresa. De politie kwam in actie nadat CWC, een commissie voor kinderwelzijn, alarm had geslagen.

De CWC-voorzitter zegt dat het pasgeboren kind voor 120.000 roepie (ruim 1.400 euro) is verkocht aan een stel uit Uttar Pradesh. De kopers dachten dat het geld was bedoeld voor ziekenhuiskosten. De commissie heeft inmiddels dertien zwangere vrouwen weggehaald uit een centrum van de organisatie in Ranchi.

Echtparen die in India een kind willen adopteren, moeten rekening houden met forse wachtlijsten. Daarom nemen mensen met een kinderwens soms hun toevlucht tot illegale adoptie. De politie heeft inmiddels ook twee andere medewerkers van het centrum in Jharkhand aangehouden. Zij worden aan de tand gevoeld over andere mogelijke zaken.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!