Britten vragen Rusland om details zenuwgas na nieuw incident

"Rusland kan deze fout weer goedmaken door ons te vertellen wat er gebeurd is, wat ze hebben gedaan en de gaten die wij nog hebben in te vullen", aldus de Britse minister van Veiligheid Ben Wallace. "Ik wacht op een telefoontje van Rusland."

Een 44-jarige jarige vrouw en 45-jarige man liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat zij in aanraking kwamen met het zenuwgas. Ze werden bewusteloos aangetroffen in een woning in de county Wiltshire. Aanvankelijk dacht de politie dat ze slachtoffer waren geworden van vervuilde drugs.

De Britten hebben Rusland niet beschuldigd van betrokkenheid bij dit nieuwe incident, maar de autoriteiten denken dat de twee getroffen zijn door restdelen van het gif dat in maart gebruikt werd bij de aanval op de Skripals.

Het Verenigd Koninkrijk beschuldigt Rusland wel van het vergiftigen van de Skripals met het zenuwgas novichok, dat door de voormalige Sovjet-Unie ontwikkeld is. Rusland ontkent iets met de vergiftiging te maken te hebben en stelt dat de Britten de aanval zelf hebben uitgevoerd als lastercampagne.

Rusland noemt het Verenigd Koninkrijk "dom" in een reactie op het nieuwe incident. "Hoe dom denken ze dat Rusland is om het zenuwgas "nogmaals" te gebruiken, tijdens het wereldkampioenschap voetbal."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!