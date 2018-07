'Constructiefouten geconstateerd bij Belgische kernreactor Tihange 3'

De kernreactor is sinds 30 maart buiten bedrijf naar aanleiding van andere problemen met beton in "een niet-nucleair deel" van het complex. Bij het nagaan of er ook in de reactor sprake van dergelijke betonslijtage is, is een constructiefout ontdekt. Een deel van het staal in het gewapend beton is al tijdens de bouw van de reactor verkeerd aangebracht, bericht de krant Le Soir.

Volgens Wim Turkenburg, atoomfysicus en emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, zijn er vaker problemen in het niet-nucleaire gedeelte van kerncentrales. "Daar hoef je je eigenlijk helemaal niet zo ongerust over te maken", vertelt Turkenburg eerder in de Dit wordt het nieuws podcast van NU.nl.

"Maar je kunt nooit uitsluiten dat er een zeer grote ramp zal plaatsvinden, er is altijd een restrisico." Dat geldt ook voor centrales in Nederland en Duitsland, aldus Turkenburg. "Mocht zich een ramp voordoen, dan krijg je effecten zoals we die bij Fukushima hebben gehad. Op zo'n type ramp en op die gevolgen is de overheid niet goed voorbereid."

Tihange 3 zou voor de in gang gezette controles tot eind september dichtblijven. Maar nu moeten er nieuwe tests uitgevoerd worden om te zien of het bouwwerk onder de constructiefout lijdt. De kernreactor werd in 1985 in gebruik genomen en zou eigenlijk in 2015 dichtgaan, maar de regering besloot de levensduur van de kernreactor te verlengen om in de energiebehoefte te kunnen voorzien.

Waterstofvlokken

In Tihange 2 werd eerder in 2012 ook een probleem geconstateerd. Toen ging het om scheurtjes, zogeheten waterstofvlokken, aldus Turkenburg. "Deze scheurtjes zouden het materiaal minder sterk maken, waardoor er vrees was voor de kans dat het mis zou kunnen gaan."

De Belgische nucleaire waakhond FANC legde de reactor toen stil voor onderzoek. "Het bleek dat de scheurtjes al sinds de opening van de reactor aanwezig waren en dat ze niet groter waren geworden. Toen heeft men gezegd dat het verantwoord was om de reactor toch door te laten draaien."

